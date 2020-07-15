Национальный парк Дурмитор – настоящая экологическая сокровищница не только Черногории, но и всей Европы. Первозданная красота гор и лесов, озер и рек в гармонии с завораживающей тишиной, делает это место уникальным оазисом природы в окружении техногенной реальности человеческого бытия.

Территория парка была объявлена заповедной в 1952 году и в настоящее время входит в число особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. Национальный парк в цифрах - это 39 000 гектаров охраняемых земельных угодий, 48 горных вершин более 2000 метров с высочайшим пиком «Боботов Кук» (2525 метров), 18 горных озер ( горные очи - как любовно называют их черногорцы) ледникового происхождения, богатейшая флора и фауна, насчитывающая более 1500 видов растений, животных, многие из которых занесены в Красную книгу