Главная
Wednesday 15th of July 2020
Нравится

﻿
Монастырь Острог

Вы хотите отдохнуть в Черногории 2014 году? Посетите обязательно монастырь Острог, это одно из потрясающих и сказочных мест Черногории. Вычесанный в отвесной скале на возвышенности 900 метров над уровнем моря, монастырь представляет собой олицетворение пуританства, символ стойкости и подлинной веры.

Добавить комментарий
 
Занятия вейкбордингом в Тивате

На пляже Зупа, который располагается в Тивате (восточное побережье Черногории) появилась единственная в стране канатно-буксировочная механизированная установка, предназначенная для планомерных занятий вейкбордингом. Ранее такой же комплекс существовал на курорте Бечичи, однако он был демонтирован пару лет назад.

Добавить комментарий
 
Национальный парк Дурмитор

национальный парк дурмитор

Национальный парк Дурмитор – настоящая экологическая сокровищница не только Черногории, но и всей Европы. Первозданная красота гор и лесов, озер и рек в гармонии с завораживающей тишиной, делает это место уникальным оазисом природы в окружении техногенной реальности человеческого бытия.

Территория парка была объявлена заповедной в 1952 году и в настоящее время входит в число особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. Национальный парк в цифрах - это 39 000 гектаров охраняемых земельных угодий, 48 горных вершин более 2000 метров с высочайшим пиком «Боботов Кук» (2525 метров), 18 горных озер ( горные очи - как любовно называют их черногорцы) ледникового происхождения, богатейшая флора и фауна, насчитывающая более 1500 видов растений, животных, многие из которых занесены в Красную книгу

Добавить комментарий
 
Черногория – новые экскурсионные маршруты

черногория – новые экскурсионные маршруты

Многим нашим соотечественникам уже посчастливилось побывать в загадочной и неповторимой Черногории. Уже довольно много россиян успело посетить все основные достопримечательности Черногории – осмотреть Боко-Которский залив, побывать в Остроге, насладиться красотой Скадарского озера, каньона рек Морача и Тара.

Добавить комментарий
 

Достопримечательности Черногории:

News image

Остров Богородицы на Рифе (Gospa od Skrpjela)

Церковь Богородицы на Рифе (Gospa od Skrpjela), защитницы моряков и рыбаков, была построена в 1630 году на искусственно созданном острове. По лег...
News image

Боко-Которская бухта

Bocche di Cattaro – именно так поэтично звучит название этого места на итальянском языке. Крупнейшая бухта на Адриатике, затонувший речной каньон, з...
News image

Каньон реки Тара

Природа - удивительный зодчий! Ее творения иногда прекрасны и неповторимы, иногда бесформенны и непонятны, но всегда вызывают искреннее и неподдельн...

Культурная жизнь:

Будва театральная

News image

Несмотря на глобальный экономический кризис и вопреки пессимистическим прогнозам, которые появлялись в средствах массовой информ...

Бадни дан в Черногории (Рождественский сочельник)

News image

Свое название Бадни дан, отмечаемый шестого января, накануне Рождества, получил в честь рождественского полена (бадняка), которо...

Возможности открытия бизнеса

News image

Ипотека в Черногории находиться на стадии развития, процедура условий выдачи ипотеки постоянно в стадии усовершенствования. Иностр...

Приобретение недвижимости

News image

Однажды посетив Черногорию, Вы полюбите ее навсегда и даже возможно возникнет идея приобрести недвижимость в этой чудесной стране....

Новые заметки:

Лучшие отели:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image

Популярные статьи:

Города Черногории:

Пржно

News image

Три небольших курортных поселка Пржно, Милочер и Святой Стефан находятся в одном из самых живописных мест на побережье и являются самыми престижными...

Никшич и Даниловград

News image

Никшич На самом западе Черногории в долине Никшич расположен город с таким же названием. Он был построен в 4 в. и первоначально назывался Оногост...

Рисан

News image

В нескольких километрах от Пераста находится Рисан – более «туристический» и более шумный. Рисан - это первое поселение в Которском заливе, он упоми...

Общие сведения о стране:

Финансы

News image

С 01.01.2002 основной денежной единицей Черногории является евро. Евро равен 100 центам, металлические деньги 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов и 1 и 2 Евр...

Климат

News image

Среднегодовая температура в Черногории составляет около 17 градусов. На климат страны влияют контрасты ее рельефа. Если на побережье преобладает ...

От Превлака до устья реки Бояны

News image

Адриатическое море, занимающее 138000 км 2 , является заливом Средиземного моря. Оно простирается с северо-запада на юго-восток от Отранских ворот д...