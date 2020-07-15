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Достопримечательности Черногории:
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Остров Богородицы на Рифе (Gospa od Skrpjela)
Церковь Богородицы на Рифе (Gospa od Skrpjela), защитницы моряков и рыбаков, была построена в 1630 году на искусственно созданном острове. По лег...
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Боко-Которская бухта
Bocche di Cattaro – именно так поэтично звучит название этого места на итальянском языке. Крупнейшая бухта на Адриатике, затонувший речной каньон, з...
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Каньон реки Тара
Природа - удивительный зодчий! Ее творения иногда прекрасны и неповторимы, иногда бесформенны и непонятны, но всегда вызывают искреннее и неподдельн...
Культурная жизнь:
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Будва театральная
Несмотря на глобальный экономический кризис и вопреки пессимистическим прогнозам, которые появлялись в средствах массовой информ...
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Бадни дан в Черногории (Рождественский сочельник)
Свое название Бадни дан, отмечаемый шестого января, накануне Рождества, получил в честь рождественского полена (бадняка), которо...
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Возможности открытия бизнеса
Ипотека в Черногории находиться на стадии развития, процедура условий выдачи ипотеки постоянно в стадии усовершенствования. Иностр...
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Приобретение недвижимости
Однажды посетив Черногорию, Вы полюбите ее навсегда и даже возможно возникнет идея приобрести недвижимость в этой чудесной стране....
Отдых:
Святые места:
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Монастырь Морача
Монастырь Морача (Moraca) - один из наиболее монументальных средневековых памятников Черногории. Он построен в 1252 го...
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Монастырь Ждребаоник
Величественный женский монастырь Ждребаоник расположен неподалеку от Даниловграда. Его главный храм Святого Архангела...
Кухня Черногории:
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Города Черногории:
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Пржно
Три небольших курортных поселка Пржно, Милочер и Святой Стефан находятся в одном из самых живописных мест на побережье и являются самыми престижными...
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Никшич и Даниловград
Никшич На самом западе Черногории в долине Никшич расположен город с таким же названием. Он был построен в 4 в. и первоначально назывался Оногост...
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Рисан
В нескольких километрах от Пераста находится Рисан – более «туристический» и более шумный. Рисан - это первое поселение в Которском заливе, он упоми...
Общие сведения о стране:
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Финансы
С 01.01.2002 основной денежной единицей Черногории является евро. Евро равен 100 центам, металлические деньги 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов и 1 и 2 Евр...
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Климат
Среднегодовая температура в Черногории составляет около 17 градусов. На климат страны влияют контрасты ее рельефа. Если на побережье преобладает ...
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От Превлака до устья реки Бояны
Адриатическое море, занимающее 138000 км 2 , является заливом Средиземного моря. Оно простирается с северо-запада на юго-восток от Отранских ворот д...